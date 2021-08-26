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Після зустрічі з Байденом, Google та Microsoft заявили про нові мільярдні інвестиції у кібербезпеку

Керівник Apple Inc Тім Кук під час зустрічі бізнесу з президентом США Джо Байденом, 25 серпня 2021 року

Питання посилення кібербезпеки та захист критично важливої інфраструктури обговорив президент США Джо Байден з керівниками провідних американських компаній в сфері високих технологій та інфраструктури.

Байден підкреслив важливість співпраці з приватним сектором в сфері кібербезпеки.

«Реальність така, що більшість нашої критичної інфраструктури перебуває у приватній власності і федеральний уряд не може сам відповісти на цей виклик», - заявив Байден перед початком зустрічі.

Після зустрічі, деякі компанії-учасниці оголосили про масштабні інвестиції у кібербезпеку.

Google заявив, що інвестує 10 млрд дол у п‘ятирічну програму з кібербезпеки, Microsoft зобов‘язався інвестувати 20 млрд дол до подібної п‘ятирічної програми.

IBM та Apple також оголосили про плани провести тренування для більш ніж 100 000 експертів в сфері кібербезпеки.

Раніше цього року, від масштабних кібернападів постраждала система трубопроводів Colonial Pipeline, найбільший виробник м‘яса в світі JBS. Також масштабний напад SolarWinds наразив на небезпеку комп‘ютерні мережі низки установ американського уряду.

CША та НАТО звинуватили російську зовнішню розвідку у нападі SolarWinds. В липні на Світовому саміті нових технологій Держсекретар США закликав до міжнародної відповіді на кіберзагрози. Він також неодноразово виступав з критикою режимів, які дають прихисток кіберзлочинцям.

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Байден наполягає на виведенні військових до 31 серпня попри міжнародні побоювання. Відео
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Байден наполягає на виведенні військових до 31 серпня попри міжнародні побоювання. Відео

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