США та Данія занепокоєні діями Росії в Арктиці, - Держдеп

Сполучені Штати та Королівство Данія поділяють занепокоєння, через збільшення військової присутності Росії в Арктиці, йдеться у заяві речника Держдепу, виданій під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Данії.

«Ми погоджуємося щодо важливості охорони критичної інфраструктури регіону», - заявив посадовець.

США також привітали нещодавнє рішення Данії інвестувати 245 мільйонів доларів в оборону Північної Атлантики та Арктики.

Сполучені Штати вбачають «регіон Арктики як вільний від конфлікту, де країни діють відповідально і де економічний розвиток та інвестиції відбуваються тривало, прозоро та з повагою та навколишнього середовища та культури корінних народів», - йдеться в заяві.

«Ми цінуємо наше партнерство з Данським Королівством і віддані нашій співпраці в Арктиці», - твітнув Блінкен після зустрічі з посадовцями країни 17 травня.

Після Данії, Блінкен відвідає Ісландію, де візьме участь у засіданні міністрів арктичних країн. В Ісландії також запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

США прагнуть встановити прогнозовані та стабільні відносини з Росією, заявив під час брифінгу для преси високопосадовець Держдепу.

«Ми могли подовжити дію важливої угоди Новий START на 5 років одразу, але ми також дивимось на сфери, де Росія виявляє агресивну поведінку і вживає зловмисних дій за які, як сказав президент, настануть наслідки. Ми не будемо просто споглядати. Ми не хочемо ескалації, ми, знову ж таки, прагнемо прогнозованіших, стабільних відносин. Гадаю, сами про ці сфери ми поговоримо з міністром закордонних справ Лавровим», - заявив посадовець.

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