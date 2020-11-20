США в ООН: ми пишаємося бути співавтором Резолюції про стан прав людини в Криму

«США пишаються бути співавтором і голосувати за Резолюцію про становище прав людини в Криму». Про це йдеться в заяві Місії США при ООН стосовно нової резолюції, затвердженої Третім комітетом Генеральної асамблеї ООН в середу.

«Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу та залякування для придушення інакомислення та опозиції», - наголосили дипломати.

Сполучені Штати закликали Росію негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити несправедливо ув’язнених мирних опозиціонерів і повернути повний контроль над півостровом Україні.

«Окупація Росії серйозно підірвала основні свободи вираження поглядів, віросповідання чи переконань, мирних зібрань та спілок, змусивши багатьох втікати. Ми підтримуємо кримчан, громадянське суспільство та правозахисників, які працюють над захистом цих прав», - йдеться в заяві.

За резолюцію висловилося 63 країни, в тому числі Сполучені Штати та більшість країн ЄС. Проти – голосувало 22 країни, на чолі з Росією.

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