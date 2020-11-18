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Комітет з прав людини Генасамблеї ООН затвердив нову посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото надано Постійним представництвом України при ООН

У середу Третій комітет Генеральної асамблеї ООН затвердив нову резолюцію щодо порушення прав людини в Криму. За резолюцію висловилося 63 країни, в тому числі Сполучені Штати та більшість країн ЄС. Проти – голосувало 22 країни, на чолі з Росією. Більшість країн, які голосували проти, мають проблеми з порушеннями прав людини у своїх країнах, та принципово не голосують за резолюції, які фіксують ці правопорушення в окремих державах. Також через КОВІД багато представників країн-членів були відсутні на засіданні.

Одразу після голосування міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Твітері подякував країнам-членам за підтримку проекту посиленої резолюції. «Коли Асамблея схвалить її у грудні, це надалі консолідує тиск на РФ, аби держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов’язань, зокрема міжнародного гуманітарного права», - значиться у повідомленні. Також він закликав ОБСЄ та Моніторингову місію ООН з прав людини посилити моніторинг у Криму «задля захисту тих, кого переслідує держава-окупант».

Фото надано Постійним представництвом України при ООН
Фото надано Постійним представництвом України при ООН

Під час виступу на засіданні комітету Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця процитував рекомендацій Моніторингової місії ООН з прав людини в України, які містяться в останній доповіді Верховного Комісара ООН з прав людини. Вони закликають уряд Російської Федерації покласти край переслідуванням та іншим репресіям, припинити кримінальне та адміністративне переслідування мешканців Криму за мирне сповідування своїх релігійних переконань. А також утриматися від депортації затриманих до Російської Федерації для відбуття там покарання у вигляді позбавлення волі, так повернути всіх уже депортованих.

Як пояснив «Голосу Америки» Сергій Кислиця, нова резолюція значно розширює перелік прав людини, які мають місце у Криму по відношенню до кримських татар, українців, правозахисників, активістів та журналістів. Зокрема, у резолюції мова йде про порушення прав власності, а також релігійних прав, причому не лише кримських татар, але і вірян Православної церкви України.

Проект резолюції наголошує на тому, що люди на окупованій території опинилися у безнадійній ситуації. Вони зіштовхуться з системними репресіями, вибірковими затриманнями, переслідуваннями, позасудовими стратами та тортурами.

Близько 100 громадян України продовжують незаконно утримуватися за політично вмотивованими звинуваченнями. У листопаді кількість кримських татар, засуджених до ув’язнення, збільшилася, причому вони отримали шокуючі терміни – від 12 до 17 років – за мирне дотримання ісламських ритуалів, - додає Кислиця.

Проект резолюції наголошує на тому, що люди на окупованій території опинилися у безнадійній ситуації. Вони зіштовхуться з системними репресіями, вибірковими затриманнями, переслідуваннями, позасудовими стратами та тортурами

«Саме тому мета цієї резолюції також в тому, щоб дозволити Організації Об'єднаних Націй мати широкий мандат під Генеральною асамблеєю працювати над темою окупованого Криму», - додав він.

Дональд Джейсен, директор Російської програми Інституту миру Сполучених штатів, переконаний, позиція міжнародної спільноти, включаючи Організацію Об`єднаних Націй, щодо анексії Криму – непорушна, дії Росії – незаконні. Саме тому, незважаючи на намагання Росії заблокувати або нівелювати значення подібних резолюції, це важливий інструмент нагадування світові про те, що відбулося в Україні та Криму, а також про ті порушення прав людини, які зараз мають місце на анексованому півострові. «Таким чином, навіть, якщо ця резолюція навіть просто вчергове демонструє світову громадську думку – це все одно важливо, оскільки вона тримає увагу та не дозволяє забути, що відбувається в Криму зараз», - додає він.

Після вирішального голосування у Третьому комітеті, нова посилена резолюція щодо порушення прав людини на Кримському півострові готова до того, аби у грудні дипломати винесли її на голосування вже Генеральною асамблею. Кислиця переконаний: і в залі Генасамблеї документ отримає значну підтримку країн-членів.

Дивіться також: Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму?

Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму? Відео
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Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму? Відео

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