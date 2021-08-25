США в ООН: “Ніщо не може змінити той факт, що Крим - це Україна”

Сім років тому Генеральна Асамблея ООН затвердила резолюцію «Територіальна цілісність України», яка засвідчила міжнародну підтримку суверенітету та незалежності України в міжнародно визнаних кордонах. Про це у заяві від 24 серпня нагадала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Посадовиця привітала Україну з 30-річчям незалежності і запевнила в підтримці України з боку Сполучених Штатів. «Ніщо не може змінити той факт, що Крим - це Україна», - йдеться в заяві.

Вона також відзначила, що США підтримують створення «Кримської платформи» як дипломатичного заходу на шляху до припинення російської окупації і повернення Криму Україні і висловила сподівання на те, що візит президента України Володимира Зеленського наступного тижня до США зміцнить відносини між країнами.

«Ми також очікуємо на нагоду вітати президента Зеленського в Сполучених Штатах. Його зустріч з президентом Байденом і надалі зміцнить тісні відносини між нашими країнами і продемонструє стійке партнерство», - йдеться в заяві.

Раніше з Днем Незалежності привітав українців державний секретар Ентоні Блінкен. У письмовій заяві він наголосив, що 30 років тому Україна зважилася розпочати новий курс як незалежна, демократична та суверенна держава, базована на європейських цінностях.

«Через тридцять років після того історичного рішення, просування України до євроатлантичного майбутнього було очевидним, і український народ може пишатися своїми досягненнями», - написав держсекретар.

Дивіться також: Офіційні заяви друзів України у Конгресі до Дня Незалежності. Відео