Сполучені Штати віддані зміцненню відносин з Україною – Держсекретар Блінкен привітав українців з Днем Незалежності

З Днем Незалежності від усіх Сполучених Штатів привітав українців державний секретар Ентоні Блінкен. У письмовій заяві він наголосив, що 30 років тому Україна зважилася розпочати новий курс як незалежна, демократична та суверенна держава, базована на європейських цінностях.

«Через тридцять років після того історичного рішення, просування України до євро-атлантичного майбутнього було очевидним, і український народ може пишатися своїми досягненнями», - написав держсекретар.

...демократична, процвітаюча та безпечна Україна – в інтересах не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти.

Блінкен запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. «Ми переконані, що демократична, процвітаюча та безпечна Україна – в інтересах не тільки народу України, а й Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Ми будемо і надалі підтримувати вас у зусиллях щодо досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення та забезпечення міжнародно визнаних кордонів України та захисту від агресії Росії. Ваші нинішні зусилля у впровадженні реформ є ключовими для досягнення цих цілей. Ми залишаємось вашим близьким партнером у просуванні антикорупційних зусиль, сприянні економічного зростання та виконанні обіцянок Революції гідності. Сполучені Штати віддані зміцненню відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою процвітаючого майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям незалежності!», - написав Блінкен.

В матеріалі використані джерела Державного департаменту США

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