Статки 10 найбагатших людей в ІТ зменшились на 44 мільярди доларів через падіння на фондових ринках США - Bloomberg

Четвер позначився різким падінням трьох основних фондових індексів США. Nasdaq закрився падінням на 5%, S&P втратив 3,5%, а Dow - 2,8%, що стало найглибшим падінням з червня.

Nasdaq, який враховує велику кількість компаній високих технологій, постраждав найбільше. Спостерігачі пов‘язують це з очікуваннями подальшого погіршення відносин США та Китаю, що позначиться на компаніях ІТ. Свою роль також могли зіграти очікування відновлення американської економіки, що зменшить привабливість акцій компаній сфери ІТ, які влітку вважались найбільш безпечною інвестицією. Можливо, після різкого зростання акцій високотехнологічних компаній, інвестори почали вважати ці акціях переоціненими, додають інші.

Через падіння акцій, 10 найбагатших осіб у сфері високих технологій США втратили 44 мільярда доларів статків, підрахував Bloomberg.

Засновник Amazon Джефф Безос втратив 9 мільярдів доларів статків, після падіння акцій його компанії, що займається онлайн торгівлею. Зменшення статків Ілона Маска оцінюється у 8,5 мільярда доларів, після трьох днів падіння акцій компанії Tesla. Марк Цукерберг втратив більше 4 мільярдів доларів, а Білл Гейтс - майже 3 мільярди доларів.

З початку пандемії, акції високотехнологічних компаній зростали, зокрема через підвищення попиту на онлайн послуги.

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