Учені досліджують стічні води, сподіваючись знайти шлях стримування коронавірусу

Аналіз стічних вод може надати попередження епідеміологам про поширення коронавірусу в населеному пункті. Про це свідчить нове дослідження проведене спільно науковцями Єльського університету та Станції експериментального сільського господарства в Коннектикуті.

Дослідження показало, що в регіонах штату Коннектикут концентрація вірусу в каналізації досягла піку за тиждень перед тим, як кількість випадків захворювання регіону досягла відповідного піку. Про це йдеться в попередньому варіанті дослідження опублікованому 22 травня.

Дослідження «показує, що ми можемо відслідковувати стічні води в містах, щоб отримувати попередження про наступний спалах вірусу», - говорить Аарон Пекмен, інтеренту Північо-східного університету США.

Невеликі дослідження в Нідерландах, Франції, Австралії встановили, що коронавірус можна виявити в каналізаційних відходах. Дослідження паризької мерії виявило пряму залежність між рівнем вірусу в каналізації та кількістю заражень в місті.

«Більшість людей знає, що багато вірусу виділяється респіраторним шляхом через частинки та краплі з легень, але не так відомо те, що навіть більше невеликих частин вірусу виділяється з фекаліями», - цитує NBC News професора британського Бенгорського університету.

Багато міст у світі знімають коронавірусні обмеження і дослідження COVID-19 в каналізації зможе завчасно попередити про новий спалах, сподіваються вчені.

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