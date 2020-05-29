США можуть скасувати візи тисячам студентів з Китаю - ЗМІ

Сполучені Штати можуть скасувати візи тисячам студентів а також професорам з Китаю, які можуть мати зв‘язок з китайськими збройними силами. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на дані поінформованих джерел.

Захід, який може бути оголошено на початку наступного тижня, спрямовано на запобігання шпигунству та крадіжкам інтелектуальної власності. Раніше США звинувачували Китай у промисловому шпигунстві.

Рішення може заторкнути від 3 до 5 тисяч студентів. Студентів буде виключено з університетів, їх візи анульовано.

Наразі в США вчаться біля 360 000 китайських студентів, повідомляють ЗМІ. Надходження від їх оплати за навчання є вагомою для університетів.

У відносинах між США та Китаєм зростає напруга. Держсекретар США Майк Помпео оголосив, що Китай порушує права автономії Гонконгу, що може стати підставою для запровадження санкцій.

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