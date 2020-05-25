США можуть запровадити санкції через дії Китаю в Гонконгу, - Білий дім

Агресивні дії Китаю в Гонконгу можуть призвести до запровадження американських санкцій. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Роберт О‘Браян під час інтерв‘ю NBC News в неділю.

Згідно до закону США, прийнятого минулого року, Державний Департамент має слідкувати за щорічним виконанням Китаєм політики «одна країна - дві системи» стосовно Гонконгу. В разі порушень прав людини в Гонконгу, США мають запровадити санкції, йдеться в законі.

Якщо Китай фактично захопить Гонконг «Помпео, ймовірно, не зможе вказати, що Гонконг має високий ступінь автономії і тоді будуть запроваджені санкції проти Гонконгу та Китаю», заявив О‘Браян.

В п‘ятницю Держсекретар США Майк Помпео засудив спроби Китаю змінити закони з національної безпеки в Гонконгу. «Сполучені Штати рішуче закликають Пекін переглянути катастрафічну пропозицію, виконати міжнародні зобов‘язання і поважати високий ступінь автономії Гонконгу, демократичні установи та громадянські свободи, які є ключовими для збереження особливого статусу за законом США», - заявив Помпео.

В Гонконгу відбуваються багатотисячні протести проти нового законопроекту Китаю, який критикують за спроби обмежити автономний статус Гонконгу. В неділю влада Китаю застосувала проти протестувальників сльозогінний газ та водомети. Поліцейські Гонконгу заявили, що з натовпу протестувальників у бік поліцейських летіли предмети.

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