Щоб зрушити з місця судно, яке перешкоджає руху в Суецькому каналі, може знадобитись кілька тижнів

Гігантський контейнеровоз, який сів на мілину в Суецькому каналі, вже кілька днів намагаються зрушити з місця, щоб звільнити від перешкоди рух в одній з найбільших водних артерій світової торгівлі.

Через потужні вітри та погану видимість, судно Ever Given сіло на мілину в каналі 23 березня. Численні буксири намагаються повернути контейнеровоз, щоб розблокувати шлях для щонайменше 150 кораблів, рух яких в каналі заблоковано. Буксири поновили роботу зранку в четвер, пишуть ЗМІ.

«Ми не можемо виключати, що знадобляться тижні, в залежності від ситуації», - заявив Пітер Бердовський, голова данської компанії Bodkalis, пресі в Данії, стосвно можливості переміщення судна, пише Reuters.

Навіть, якщо судно завдовжки 400 метрів, вдасться швидко поставити на воду, власник компанії все одно зіткнеться із позовами на мільйони доларів на відшкодування збитків, завданих через перешкоджання руху та затримки, повідомляє Reuters зпосиланням на інформацію від представників галузі.

Через Суецький канал, який є найкоротшим морським шляхом для торгівлі між Азією та Європою, проходить 12% світової торгівлі, пишуть ЗМІ. У відповідь на аварію, світові ціни на нафту в середу зросли на 6%, але дещо знизились у четвер, пише ВВС.

Дивіться також: Час-Тайм. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами зустрічі НАТО