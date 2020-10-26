У Білому домі Гелловін відсвяткували із дотриманням протиепідемічних правил

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія привітали дітей зі святом Гелловін в Білому домі в неділю. Цього року, на тлі поширення пандемії COVID-19, традиційна подія відбулась з дотриманням протикоронавірусних обмежень.

В минулі роки, президент та перша леді власноруч роздавали цукерки дітям. Тепер Дональд та Меланія Трамп, які самі нещодавно перехворіли на коронавірус, вітали дітей на відстані.

Дітлахи, вдягнені у костюми фей, привидів, однорогів, супергероїв, динозаврів пройшли південною галявиною Білого дому і мали нагоду поспілкуватись з Дональдом Трампом та Меланією. Президент відзначив, що йому особливо сподобались діти в костюмах, які нагадували першу пару США.

Для того, щоб убезпечити дітлахів та співробітників Білого дому від вірусу, відвідувачі старше двох років та співробітники Білого дому повинні були носити маски, дезінфікувати руки та дотримуватись правил соціального дистанціювання.

Прикрашали будівлю Білого дому вирізьблені гарбузи, ліхтарі, осіннє листя та хризантеми.

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