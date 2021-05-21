США пропонують встановити нижню межу податку на корпорації в світі на рівні 15%

Міністерство фінансів США пропонує запровадити мінімальний рівень податку на доходи корпорацій в світі і встановити його на рівні щонайменше 15%.

Таку ідею міністр фінансів США Дженет Єллен запропонувала країнам ОЄСР в четвер. Встановлення мінімального рівня податку, на переконання США, дозволить уникнути руйнівної конкуренції між країнами, які намагаються знизити податки, щоб привабити інвесторів і втрачають бюджетні надходження.

Наразі у світі немає визначеного мінімального рівня оподаткування.

«Міністерство фінансів підкреслило, що 15% є початком і обговорення мають тривати і бути амбітними, щоб збільшити цей рівень», - йдеться в заяві відомства.

Раніше, в квітні, уряд США заявляв про доцільність встановлення цього податку в світі на рівні 21%, однакзначна кількість країн ОЄСР не підтримала цю пропозицію.

У США рівень корпоративного податку встановлено на рівні 21%. Цю ставку було знижено за часів президентства Дональда Трампа. Перед цим верхня межа податку у США сягала 35%.

Встановлення єдиного податку може полегшити США завдання втримати у себе корпорації, навіть після затвердження масштабного плану з підтрмки інфрастуктури, який просуває президент США Джо Байден.

Задля фінансування плану, обсягом більше двох трильйонів доларів, Байден пропонує підвищити податок на прибуток підприємств з 21% до 28% у США а також зменшити можливості для корпорацій мінімізувати податки через переведення прибутків у офшорні зони.

Перед тим, як США активно долучились до переговорів, країни ОЄСР обговорювали можливість встановлення мінімальної межі на податок з прибутку підприємств у світі. Тоді йшлося про ставку 12,5%, що відповідає рівню оподаткування доходів корпорацій в Ірландії, країни з одним із найнижчих рівнів податків в Європі.

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