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Світовий банк прогнозує різке падіння переказів з-за кордону, що може боляче вдарити по Україні

Україна була найбільшим отримувачем переказів з-за кордону у 2019 році серед усіх країн Європи та Середньої Азії. Загалом країни цих двох регіонів отримали переказів на 65 мільйонів доларів США в 2019 році. З них - 16 мільйонів надійшло до України, згідно до даних Світового банку.

Обмежувальні заходи введені задля стримування пандемії коронавірусу, змусили багатьох заробітчан повернутись додому. Багато хто втратив роботу і більше не може надсилати гроші до родини.

Приплив переказів з-за кордону продовжить різке падіння, прогнозують у Світовому банку. В 2020 році банк очікує на падіння переказів з-за кордону в Європі та Центральній Азії на 28%, а загалом у світі - на 20%.

«Теперішній економічний спад, спричинений COVID-19, негативно впливає на можливість пересилати гроші додому і ще раз наголошує на життєвій важливості скорочення часу відновлення розвинутих економік», - заявляє президент Світового банку Девід Мальпасс.

В Світовому банку вважають - грошові міжнародні перекази є важливим фактором зменшення бідності. Тому банк буде працювати над тим, щоб канали для таких переказів залишались відкритими.

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Президент Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США. Відео
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Президент Трамп прояснив деталі указу про тимчасову призупинку імміграції до США. Відео

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