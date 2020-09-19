США надсилають бойові машини Bradley до Сирії, після інциденту з військовими РФ

У п‘ятницю Пентагон повідомив, що США надсилають бойові машини Bradley, персонал та радарне устаткування до Сирії в якості «чіткої демонстрації рішучості захистити сили коаліції».

Операція сил коаліції Inherent Resolve, очолювана США, вже повідомила про прибуття машин до Сирії.

«Центральне командування США вказало провести низку дій на північному сході Сирії для того, щоб забезпечити безпеку сил коаліції», - йдеться в заяві речника Центрального командування капітана Білла Урбана.

«Сполучені Штати розмістили радар Sentinel, збільшили кількість бойових патрулів США над американськими силами і спрямували бойові машини Bradley для підтримки сил США у східному регіоні безпеки Сирії (ESSA). Ці дії є чіткою демонстрацією рішучості США захищати сили коаліції в ESSA і забезпечити їхню здатність продовжувати місію з подолання ІДІЛ без втручань», - додав він.

«Сполучені Штати не шукають конфліктів з будь-якою країною в Сирії, але, за необхідності, захистять сили коаліції», - йдеться в заяві.

В п’ятницю на прес-брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп підкреслив те, що місія США в Сирії залишається обмеженою. «Ми вийшли із Сирії крім охорони нафти. Я зберіг нафту і військові її охороняють», - зауважив він.

Дії США задля посилення захисту сил коаліції відбулись після інциденту з росіянами 26 серпня, коли, за повідомленням США, на північному сході Сирії російський транспорт пішов на зіткнення із бронетранспортером патруля Коаліції.

Заявляється, що у результаті події, сім членів екіпажу коаліційного бронетранспортеру отримали травми. Після інциденту відбулась телефонна розмова між головою Комітету начальників штабів США Марком Майлі та головою Генштабу Росії Валерієм Герасимовим, під час якої Майлі висловив занепокоєння інцидентом, повідомляють ЗМІ. Пентагон назвав дії Росії «умисно провокативною і агресивною поведінкою» та порушенням угоди про деконфліктість. Росія звинуватила американських військових в інциденті, заявивши, що вони намагались заблокувати патруль.

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