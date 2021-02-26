Битва титанів: Facebook став на захист персоналізованої реклами, яка може постраждати від заходів Apple

Соцмедійний гігант Facebook розпочав рекламну кампанію під назвою «Гарні ідеї заслуговують на те, щоб їх віднайшли».

Ініціатива, спрямована на захист персоналізованої рекламних повідомлень в соцмедіа, розпочинається перед введенням в дію нових правил компанії Apple, які ускладнять таку персоналізацію на її пристроях.

За задумом Facebook, кампанія допоможе людям зрозуміти, як такі повідомлення «допомагають людям відкривати для себе щось нове, що їм подобається, підтримувати бізнес у власній громаді».

Соцмедійна компанія прагне переконати громадськість у тому, що персоналізоване реклама полегшує обмін новими ідеями і сприяє розвитку малого бізнесу. В своїй заяві Facebook наводить приклад ідеї проведення тренувань з йоги на фермі з козами.

Також, переконує компанія, персоналізована реклама зменшує рекламні видатки для невеликого місцевого бізнесу, який може дозволити собі витрати лише на рекламу серед цільової аудиторії.

Кампанія проводиться перед введенням у дію рішення Apple, яке має полегшити користувачам вибір, чи надавати інформацію, яка використовується для персоналізованих повідомлень а також інформуватиме людей про те, яка саме інформація надається. Нові правила мають вступити в дію на початку весни.

«Обмеження використання персоналізованої реклами забере життєво необхідний рушій зростання для бізнесу», - заявили у Facebook.

Раніше Facebook у своєму звіті зазначав, що бізнес компанії відчує шкоду від нових правил вже у першому кварталі цього року, пише CNBC.

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