Дефіцит торгівлі США зріс до рекордної позначки на тлі відновлення споживчого попиту

У США дефіцит торгівлі США (дисбаланс між імпортом та експортом) зріс до 5,6% і склав рекордні 74,4 млрд дол в березні, повідомляє Міністерство торгівлі США.

Імпорт зріс на 6,3% в березні і сягнув рекордних 274,4 млрд дол, експорт зріс на 6,6% до 200 млрд дол.

Новий стимуляційний пакет для економіки стимулював зростання споживчого попиту. Велику частину зростання імпорту забезпечили поставки з Китаю. Дефіцит торгівлі США з Китаєм зріс на 22% до 36,9 млрд дол, дефіцит торгівлі з Мексикою зріс на 23,5% до 8,4 млрд дол, дефіцит торгівлі з ЄС зменшився до 16,9 млрд дол, повідомляє відомство.

Дефіцит торгівлі, ймовірно, зменшиться з часом, вважає Білл Адамс, головний економіст PNC. «В той час, як пандемія стає більш контрольованою в Сполучених Штатах, американські споживачі менше витрачатимуть на імпортні товари, а іноземці купуватимуть більше експортних товарів зі США із відновленням їхньої економіки», - наводить слова Адамса CNBC.

Внутрішнє виробництво не встигає за зростанням попиту, вважає економіст Brean Capital Конрад Деквадрос. «Зростання дефіциту, ймовірно, стане характерною рисою цього року, адже внутрішній попит перевищує виробничі спроможності американської економіки», - цитує експерта Reuters.

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