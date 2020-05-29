Бомбардувальники ВПС США вперше провели інтеграцію з українськими літаками

29 травня, два літаки B-1b “Лансер” з військово-повітряної бази Еллсворт, штат Південна Дакота, здійснили довготривалий дальній виліт у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій, пролетівши над усією Європою та Чорноморським регіоном. Про це повідомили Військово-повітряні сили США.

Під час польоту, бомбардувальники сил спеціальних операцій вперше інтегрувалася з українськими Су-27 “Фланкерами” і МіГ-29 “Фулькрумами” та турецькими КС-135, йдеться в повідомленні американських ВПС, поширеному посольством США в Україні.

“Місії бомбардувальних сил спеціальних операцій в Європу демонструють відданість нашим союзникам і партнерам, одночасно подаючи чіткий стримуючий сигналу будь-якому супротивнику, – сказав генерал Джефф Гаррігян, командувач сил ВПС США в Європі та Африці. - Інтеграція нашої стратегічної бомбардувальної присутності над усією Європою доводить, що США, разом із будь-яким союзником чи партнером, готові стримувати та, якщо потрібно, спільно використовувати ці можливості”.

Політ також включав навчання з інтеграції та сумісності з польськими F-16 і МіГ-29 та румунськими F-16 і МіГ-21, що забезпечували супровід та нагляд бойового патрулювання в Чорноморському регіоні.

KC-135 “Стратотанкер” з 100-го крила повітряної дозаправки Королівських Повітряних Сил з Мілденголла, Англія, а також турецькі й американські KC-135, що базується на авіабазі Інджирлік, Туреччина, та інші літаки дозаправки НАТО дозволили бомбардувальникам B-1 здійснити політ з бази ВПС США Еллсворт без затримок, а також надавали підтримку дозаправкою у повітрі літакам наших країн-партнерів, йдеться в повідомленні.

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