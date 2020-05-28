ВПС США провели масштабні навчання над Європою, вперше після введення обмежень через COVID-19

Більше 30 літаків військово-повітряних сил США, розташованих на різних європейських базах, взяли участь в одноденних навчаннях, організованих ВПС США над Північним морем.

Це було перше навчання ВПС США в Європі після того, як поширення епідемії коронавірусу призвело до скасування близько 14 навчань, зазначають ЗМІ з посиланням на повідомлення військовослужбовців.

Учасники відзначили наскільки швидко було організовано навчання. «Складні навчання зазвичай планують місяцями і вимагають значної підтримки. Однак, підрозділи сил ВПС США в Європі, і особливо більш молоді пілоти швидко почали планування, використовуючи телеконференції та інші дистанційні заходи, говорять учасники», - пише американське видання Stars and Stripes. Планування відбувалось в умовах соціального дистанціювання та обмежень на пересування, зауважує AirForceMag.

«Наскільки мені відомо, це справді перші масштабні навчання сил з часу початку COVID, - наводить слова капітана ВПС США Алекса Трейверса AirForceMag. - За даних обставин - змін в плануванні а також поєднання різних підрозділів вперше за декілька місяців - все пройшло дуже добре і ми провели чудові навчання».

Серед літаків задіяних у навчанні були F-16 Falcon, F-15 Eagle, KC0135 Stratotancers а також літаки системи НАТО з попередження та контролю в повітрі.

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