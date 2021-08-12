США планують схвалити третє щеплення від COVID-19 для певної категорії американців

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) планує дозволити особам із слабким імунітетом вакцинуватись третьою дозою вакцини Pfizer, або Moderna.

ЗМІ повідомляють, що FDA надасть таке схвалення вже у середу. У п‘ятницю група радників Центрів США із контролю над захворюваннями (CDC) обговорить можливість рекомендувати проведення додаткової вакцинації особам із послабленою імунною системою, включаючи тих, кому було проведено пересадку органів, або хворих на рак.

Дослідження, проведене американським Інститутом Джонса Гопкінса в травні, виявило, що лише 17% реципієнтів трансплантованих органів, мали антитіла після першої вакцинації, а 35% виробили антитіла після двох доз.

Від 3 до 9 мільйонів американців мають послаблений імунітет, через захворювання, або ліки, які вони приймають, пише «Голос Америки».

CDC також рекомендує вакцинуватись вагітним жінкам. Відповідну пораду було видано в середу.

Очільниця CDC Рошель Валенські у письмовій заяві наголосила на нагальності вакцинації вагітних. «Збільшення вакцинацій тепер є нагальним як ніколи, адже ми зіткнулись із високо заразним штамом дельта і бачимо серйозні випадки COVID-19 серед невакцинованих вагітних осіб».

Лише 23% вагітних жінок у США отримали хоча б одне щеплення від COVID-19.

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