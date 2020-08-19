Трамп відзначив мирний характер протестів в Білорусі (оновлено)

Президент США Дональд Трамп побачив нестачу демократії в подіях в Білорусі. Він також заявив, що обговорить ситуацію в Білорусі з іншими долученими сторонами, включно з Росією. Такий коментар американський президент озвучив, виступаючи під час події в Білому домі у вівторок.

Демократія - дуже важливе слово. Складається враження, що в Білорусі небагато демократії

«Зрозумійте, мені подобається, коли я бачу демократію, Демократія - дуже важливе слово. Складається враження, що в Білорусі небагато демократії. Однак ми говоримо з багатьма про це і у відповідний час поговоримо з Росією. Ми обговоримо це і з іншими долученими особами. Все ж, очевидно, що це великий марш, який, як на мене, є мирним, на відміну від деяких так званих мирних протестів, які ми мали, і де були підпали магазинів», - заявив Трамп.

У середу заяву з приводу ситуації у Білорусі зробив і колишній віце-президент США, кандидат від Демократичної партії на виборах президента Джо Байден.

США мають підтримати заклик Світлани Тихановської до виборів. Росії треба сказати не втручатись

"Хоробрі громадяни Білорусі показують, що їх голоси не вдасться заглушити терором, або тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тихановської до виборів. Росії треба сказати не втручатись - йдеться не про геополітику, а про право обирати своїх лідерів", - заявив Байден у Twitter.

У Мінську й інших містах Білорусі з 9 серпня тривають масштабні акції протесту проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко.

Протестувальники заявляють, що результати виборів були сфальсифіковані.

Помпео заявив, що Вашингтон відстежує ситуацію в Білорусі

Європейський Союз не визнав офіційні результати виборів Білорусі та стоїть на боці учасників протестів, які вийшли на захист своїх демократичних прав. Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель за підсумками наради лідерів країн ЄС у середу.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив про підтримку прагнення білорусів до свободи. Під час виступу у столиці Польщі, яка стала останньою зупинкою в ході турне Помпео по центральній Європі, держсекретар США заявив, що Вашингтон відстежує ситуацію в Білорусі, і що мета його контактів з лідерами ЄС - це «спробувати допомогти всім, чим можемо, щоб білоруський народ знайшов суверенітет і свободу».

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