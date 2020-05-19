Трамп заявив, що приймає гідроксихлорохін, щоб не захворіти на коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок журналістам, що приймає антималярійний препарат, щоб захиститись від COVID-19, пише «Голос Америки».

«Я вже приймаю його півтора тижня і все ще тут, - сказав Трамп під час розмови з пресою в Білому домі. - Що втрачати?»

Президент пояснив, що він щодня поєднує гідроксихлорохін з цинком і регулярно отримує негативні результати тесту на COVID-19.

Ці ліки значно збільшують ризик смерті для деяких пацієнтів і їх ефективність в лікуванні коронавірусу ще не доведено жодними масштабними науковими дослідженнями, або клінічними випробуваннями.

Минулого місяця Адміністрація з контролю над продуктами харчування та медикаментами США видала застереження про те, що гідроксихлорохін має використовуватись лише в умовах стаціонару, бо може спричинити проблеми з серцем.

Також немає свідчень про те, що вживання цих ліків може запобігти інфікуванню людей COVID-19.

«Мені вони не зашкодять, - сказав Трамп про ці ліки. - Вони вже застосовуються 40 років - проти малярії, вовчака, іншого. Я їх приймаю. Працівники на передовій їх приймають. Багато лікарів їх приймають».

Президент сказав, що звернувся до терапевта Білого дому за призначенням для нього цих ліків.

«Я приймаю їх щонайменше півтора тижня. Таблетку щодня», - заявив Трамп журналістам. Він підтвердив, що мав «нуль симптомів» використовуючи ліки, відомі своєю дією проти паразитів а також в якості імунодепресантів.

У заяві з цього приводу, д-р Шон Конлі, терапевт президента, сказав, що після численних обговорень з Трампом про «свідчення за та проти гідроксихлорохіну, ми дійшли висновку, що потенційні переваги переважають відносний ризик».

На каналі Fox News, ведучий новин Ніл Кавуто попередив глядачів: «Якщо ви належите до зони ризику і приймаєте це в якості превентивного захисту від вірусу ... це вас вб‘є, - сказав Кавуто, пославшись на медичне дослідження. - Ще раз наголошую. Це вас вб‘є».

Інші репортери каналу схвально відгукуються про медикамент. Шон Генніті наводив заяви лікаря з Нью-Йорку Владіміра Зеленка, який говорив, що успішно виліковував пацієнтів комбінацією гідроксихлорохіну, ацитроміцину та цинку.

На каналі CNN, медичний кореспондент Санджей Гупта сказав, що президентові «не варто це приймати», зазначивши, що не існує доказів, що гідроксихлорохін може лікувати, або запобігати коронавірусу, але існує занепокоєння стосовно побічних ефектів, до яких він може спричинити.

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