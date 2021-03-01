Трамп натякнув, що знову балотуватиметься у президенти США

Колишній президент США Дональд Трамп різко розкритикував політику свого наступника на посаді, Джо Байдена, і заявив, що, можливо, візьме учать у президентських виборах в 2024 році.

Перша публічна промова Трампа, проголошена після президентських виборів, прозвучала на одній з центральних подій Республіканської партії, Конференції політичних дій консерваторів (CPAC), що відбулась у Флориді у неділю.

Звертаючись до аудиторії, Трамп відкинув закиди, що Республіканська партія переживає внутрішні конфлікти і заявив, що партія «буде об‘єднаною і потужною, як ніколи раніше». Він, однак, негативно відгукнувся про тих законодавців від Республіканської партії, які проголосували за його імпічмент.

Адам Кінзінгер, один із 10 законодавців-республіканців, які підтримали імпічмент Трампа, написав у Twitter, що для нього «честь бути серед героїв», названих у промові Трампа.

Під час свого виступу Трамп вкотре повторив необґрунтовані заяви про наявність масштабних порушень під час минулих президентських виборів у США і додав: «Я можу перемоги їх і втретє!».

Серед критичних зауважень у бік Джо Байдена, Трамп наголосив на рішенні нового американського уряду повернутись до Паризької угоді зі зміну клімату, Всесвітньої організації охорони здоров‘я, скасувати його укази щодо обмеження імміграції до США та призупинити проект добудови стіни на кордоні з Мексикою. Байден «мав найбільш провальний перший місяць серед усіх президентів в сучасній історії», - заявив Трамп.

В Білому домі відкинули критику, що прозвучала у промові. «В той час, як Республіканська партія вагається в пошуках шляху вперед, президент Байден продовжує чітко концентрувати зусилля на подоланні вірусу, відкритті шкіл та поверненні американців до роботи», - заявив речник Білого дому Майкл Гірвін після промови Трампа.

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