США назвали агресію Росії в Україні найбільшою загрозою безпеці Європи після конфлікту на Балканах у 90-ті

Агресія Росії в Україні стала основною темою засідання міністрів країн-членів ОБСЄ минулого тижня. Ситуація та сході України та в Криму становить найбільшу загрозу для європейської безпеки з часів конфлікту на Балканах в 1990-х, заявив посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор у Twitter.

У своїй заяві опублікований 10 грудня Гілмор наголосив, що Росія відмовилась брати конструктивну участь у обговоренні конфлікту під час зустрічі міністрів, а більшість цілей, визначених на паризькому саміті, проведеному рік тому в Нормандському форматі, не було виконано.

Він закликав Москву виявити таку саму політичну волю до виконання Мінських домовленостей, яку продемонстрував Київ.

Щотижня ми дізнаємось про порушення прав людини, вчинені російською окупаційною владою проти кримських татар, етнічних українців та тих, хто протитоїть окупації

«Люди на сході України чекають на необхідний прогрес із розмінування, досі чекають на те щоб Росія та її проксі повністю відкрили додаткові пункти пропуску на контрольованій Росією стороні контактної лінії, і досі чекають на ідентифікацію і створення нових районів розведення сил.

Росія продовжує блокувати переговори в Тристоронній контактній групі, але прагне створити хибне враження немов Україна стоїть на заваді прогресу», - наголосив посадовець.

Окремо в заяві йдеться про перешкоджання роботі спостережній місії ОБСЄ на Донбасі та в Криму а також порушення прав людини з боку російських сил та їхніх представників.

«Щотижня ми дізнаємось про порушення прав людини, вчинені російською окупаційною владою проти кримських татар, етнічних українців та тих, хто протистоїть окупації», - додав Гілмор.

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