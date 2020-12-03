Заступник держсекретаря США до ОБСЄ: Україна має лишатись нашим пріоритетом

Триваюча агресія Росії у східній Україні та окупація Криму становлять найбільш кричущі порушення суверенітету та територіальної цілісності всередині регіону ОБСЄ. Про це заступник державного секретаря США Стівен Біґен заявив у четвер у ході виступу на віртуальній раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

"З 2014-го року конфлікт вбив понад 13 000 громадян України та примусив понад мільйон залишити домівки. Кримські татари, етнічні українці та інші противники окупації, досі стикаються із жорстокими репресіями", - заявив Біґен.

Нікого не надурять наполягання Москви на тому, що Україна несе відповідальність за конфлікт на власній території

Американський високопосадовець наголосив, що Україна повинна лишатись на вершині порядку денного ОБСЄ.

"Неприпустимо, що СММ щодня стикається із утисками, перешкоджаннями та перепонами переважно на територіях, які контролює Росія. Нікого не надурять наполягання Москви на тому, що Україна несе відповідальність за конфлікт на власній території", - відзначив Біген.

Високопосадовець наголосив, що дії Росії в Україні та деніде та ігнорування нею міжнародного права та засадничих принципів ОБСЄ "призвели до широкого погіршення європейської безпеки на континенті".

"США закликають Росію повністю виконати її зобов'язання у відповідності до Мінських угод. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією", - заявив Біґен.

Напередодні державний секретар США Майк Помпео взяв участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Повідомляється, що Помпео разом із міністрами закордонних справ країн-членів НАТО також поспілкувався із головами МЗС України та Грузії про безпеку у регіоні Чорного моря.

За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, генеральний секретар НАТО заявив, що Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність Грузію та України, та продовжує нарощування військових сил у Криму та розміщення військових сил у регіоні Чорного Моря.

Генсек НАТО назвав Україну та Грузію цінними партнерами Альянсу, які роблять значний внесок у його місію.

"Сьогодні ми знову заявили про нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії та України. Ми обговорили їхні програми реформи, і ми посилюємо практичну підтримку", - відзначив Столтенберґ.

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