Конгрес США та майже половина штатів визнали Голодомор геноцидом - українські дипломати подякували діаспорі за поширення правди про трагедію

У 87-мі роковини Голодомору, українські дипломати у США звернулись до діаспори зі словами вдячності за зусилля з визнання Голодомору геноцидом та поширення правди про цю трагедію.

«Ми хотіли б висловити вдячність Сполученим Штатам Америки за підтримку зусиль із визнання Голодомору та всім американцям українського походження за їхню тяжку роботу із визнання Голодомору геноцидом та збереження пам‘яті про цю трагедію всі ці роки», - йдеться в спільній заяві посла України до США Володимира Єльченка, постійного представника України в ООН Сергія Кислиці, генеральних консулів України в Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, опрлюднениій в соцмережах.

Проявивши солідарність з українським народом, американський Конгрес та майже половина штатів у США визнали Голодомор геноцидом, заявили дипломати. Вони висловили сподівання, що «всі країни ООН назвуть Голодомор його справжнім ім‘ям».

Правда про Голодомор - не лише данина мільйонам невинних жертв більшовицького режиму, але і частина стратегії з протистояння не лише старій радянській, але і сьогоденній російській дезінформації та пропаганді, зауважили вони.

«Давайте запалимо свічку на підвіконнях наших осель у пам‘ять невинних жертв цієї жахливої трагедії», - закликали дипломати в заяві.

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