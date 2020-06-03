Майбутня вакцина проти коронавірусу може не дати довготривалого імунітету – Фаучі

Директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі висловив занепокоєння щодо тривалості дії потенційної вакцини проти коронавірусу.

«Якщо COVID поводитиметься, як інші коронавіруси, скоріш за все імунітет буде тривати недовго», - сказав в інтерв’ю виданню JAMA лікар Фаучі. Він зауважив, що вакцина проти коронавірусів, які викликають ОРВІ, як правило, діє від трьох то шести місяців, і майже завжди менше року.

Втім інші вчені налаштовані більш оптимістично. Вони стверджують, що мутації вірусу не є настільки значними, як побоювалися раніше, і ті вакцини, які розробляються, мають бути дієвими як проти тих мутацій, що існують сьогодні так, так й проти майбутніх мутацій нового коронавірусу.

«Цей вірус мутує, але, не настільки, як, наприклад, грип. Сподіваємось, вакцина проти SARS-CoV-2 буде ефективною щонайменше кілька сезонів, перш ніж її потрібно буде змінити», - говорить професор Канзаського Університету, вірусолог Брендон Декоські.

Національний інститут здоров’я США наразі проводить клінічні випробування вакцини разом з компанією Moderna. Фаучі каже, що науковці планують залучити 30 тисяч осіб до третьої фази випробувань, яка почнеться у липні. Він каже, що нині він прямо чи опосередковано задіяний у чотирьох випробуваннях з розробки потенційної вакцини. Фаучі висловив сподівання, що вже на початку 2021 року вони отримають сотні мільйонів доз вакцини. Разом з тим він висловив «обережний оптимізм» щодо ефективності потенційної вакцини. «На те, щоб отримати відповідь, чи вакцина працює, можуть піти місяці», - сказав лікар Фаучі.

Слід зауважити, що американські вчені та офіційні особи сподіваються отримати вакцину проти COVID-19 вже через 12-18 місяців після того, як китайські вчені визначили його генетичний код. Це рекордна швидкість, адже на розробку подібної вакцини, яка є дієвою та безпечною, іде близько десяти років.

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