ВООЗ: молоді та здорові зможуть отримати вакцину від COVID-19 лише в 2022 році

Коли безпечна та ефективна вакцина від кронавірусу стане доступною, першими її мають отримати працівники медичної сфери та особи з високим ризиком ускладнень від хвороби, а от здоровим молодим людям, можливо, доведеться чекати до 2022 року, щоб зробити таке щеплення. Про це заявила головний науковець Всесвітної організації охорони здоров‘я д-р Сум‘я Свамінатан.

«Люди схильні думати, що першого січня, або першого квітня, я отримаю вакцину і все повернеться до нормального життя, - сказала Свамінатан, - так не працює».

При ВООЗ діє група, яка розробляє правила пріоритетів у вакцинації.

«Більшість погоджується, що потрібно починати з медичних працівників та працівників, що перебувають на передовій лінії в контакті з клієнтами, але і тоді потрібно з‘ясувати хто з них наражається на найбільший ризик, потім літні люди та інші, - говорить Свамінатан. - Буде публікуватись велика кількість рекомендацій, але, вважаю, середній людині, молодій та здоровій, може доведеться чекати до 2022 року, щоб отримати вакцину».

Наразі в світі більше десятка прототипів вакцини перебувають на останніх стадіях клінічних випробувань і доступність вакцини залежатиме від успішного проведення випробувань. Цього тижня компанія Johnson & Johnson оголосила про призупинку випробувань прототипу вакцини. Компанія AstraZeneca відновила випробування після призупинки минулого місяця.

Призупинки в масштабних клінічних випробуваннях не є рідкістю, зауважують медичні експерти.

Дивіться також: «Next Step» - Історії ветеранів на реабілітації до Дня Захисника України. Відео



