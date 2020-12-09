Збройні сили США почнуть вакцинацію від COVID-19

У середу в Пентагоні заявили про те, що відомство отримає 44 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech і почне її розповсюдження серед військових. Географія перших щеплень в Пентагоні частково зумовлена наявністю відповідної інфраструктури, адже вакцина зберігається за дуже низьких температур.

Першими вакцину отримують медики, службовці сил швидкого реагування, потім особовий склад, який осблуговує критично важливі оборонні спроможності, деякі високопосадовці. Далі настане черга тих, хто несе службу поза межами США.

Без «якщо», «та», «але». Добровільно для всіх

Вакцинація поки не буде обов‘язковою для американських військових.

«Без «якщо», «та», «але». Добровільно для всіх», - заявив генерал лейтенант Сухопутних сил США, голова Агенції з охорони здоров‘я в обороні Рональд Плейс.

«Дані з її безпеки дуже добрі. Ризик від вакцини, з того, що нам відомо, значно менше ризику від власне хвороби», - додав він.

Обов‘язковість щеплення може бути переглянуто, якщо Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками змінить вид дозволу на використання вакцини з «використання в надзвичайних умовах» на загальне використання.

Щонайменше п‘ять високопосадовців Пентагону візьмуть участь у публічній програмі вакцинації, для того, щоб «просигналізувати про її безпеку та ефективність», повідомив речник відомства Джонатан Гоффман.

Раніше про плани взяти участь у публічній вакцинації повідомили колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон.

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