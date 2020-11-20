У в.о. заступника міністра оборони США виявили коронавірус після зустрічі з міністром оборони Литви

У міністерстві оборони США підтвердили, що у в.о. заступника міністра оборони зі стратегічних питань Ентоні Тата діагностовано коронавірус.

Як повідомили у Пентагоні, він та декілька інших осіб спілкувались із зараженими особами, коли зустрілись із делегацією Литви, включно із міністром борони країни Раймундасом Кароблісом.

Як повідомив представник Міністерства оборони, посольство Литви повідомило міністерство про те, що у Каробліса діагностований коронавірус.

Каробліс відвідав Пентагон 13-го листопада, зустрівшись з декількома високопоставленими офіційними особами, включно із в.о. міністра оборони Крісом Міллером. У той день він також зустрівся з міністрами Сухопутних сил і авіації і з в.о. заступника міністра оборони зі стратегічних питань Ентоні Тата.

У понеділок 16-го листопада міністр зустрівся з міністром військово-морського флоту, повідомили в Пентагоні.

У заяві Пентагону відзначається, що в.о. міністра оборони не перебуває на карантині.

"Попри COVID, ми лишатимемося пильними на наших постах та гарантуватимемо безпеку та захист американського народу. Ми бажаємо міністру Кароблісу та пану Тата всього найкращого та сподіваємося на їх швидке відновлення", - йдеться у заяві Міноборони США.

«Всі вони здавали аналізи після зустрічей, - сказав прес-секретар Пентагону Джонатан Хоффман. - У зв'язку з отриманням повідомлення з посольства пан Тата здав аналіз сьогодні і двічі отримав позитивний результат. Він буде ізольований вдома протягом наступних двох тижнів, відповідно до протоколів Центрів з контролю захворювань».

За словами Хоффмана, Пентагон «продовжує відстежувати контакти співробітників Міністерства оборони, які були в тісному контакті з литовською делегацією або паном Тата, і вживають відповідних заходів обережності відповідно до рекомендацій CDC».

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