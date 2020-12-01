Хто першим отримає вакцину проти COVID-19 - як в Америці готуються до вакцинації

Перші дози вакцини американці отримають ще до Різдва, обіцяє міністр охорони здоров’я США Алекс Азар. В адміністрації кажуть, що вже у грудні будуть провакциновані 20 мільйонів американців, а у наступному році щеплення отримуватимуть 25-30 мільйонів щомісяця.

В понеділок компанія Moderna подала заявку на схвалення своєї вакцини до Адміністрації з контролю за якістю продуктів харчування та ліків. Очікується, що у наступні дні може бути схвалена і вакцина від компанії Pfizer. Обидві вакцини показали ефективність у 90 та більше відсотків.

Вже у вівторок на термінову нараду збирається комісія радників Центрів США з контролю та запобігання хворобам, щоб визначити, хто першим отримає вакцину. Очікується, що першими у черзі будуть медпрацівники, мешканці установ довготривалого нагляду, працівники критично важливих галузей, особи з супутніми хворобами та люди старше 65 років.

Втім, не всі в Америці висловлюють довіру щодо нової вакцини. Колишній виконуючий обов’язки головного лікаря країни Борис Лушняк запевняє – на ринок вакцина потрапить лише після ретельної процедури перевірки.

Коли ми отримаємо ліцензовану вакцину, я буду впевнений, що вона пройшла повне випробування, і були перевірені всі дані щодо ефективності та безпеки цієї вакцини



«У Сполучених Штатах Адміністрація з контролю за якістю продуктів харчування та ліків ліцензує нові вакцини. Я там працював шість років, там професіонали високого рівня. Коли ми отримаємо ліцензовану вакцину, я буду впевнений, що вона пройшла повне випробування, і були перевірені всі дані щодо ефективності та безпеки цієї вакцини», - каже лікар Лушняк.

У США є перелік вакцин, які є обов'язковими для прийому дітей у школу, але для дорослого населення існують лише певні рекомендації нагадує докторка наук у сфері медичної біології, професорка Вейнського університету Олена Данилюк.

«Вакцинація – це звичайно ваше право. Але також треба пам’ятати, що це і обов'язок. Бо це є персональний захист і безпека для оточуючих.

Вся країна вважається захищеною від хвороби, коли сформовано так званий колективний імунітет, тобто 95-97 відсотків населення мають щеплення від конкретної хвороби



І саме колективний імунітет захищає тих людей, які не можуть вакцинуватись з медичних причин».

Останній раз загальнодержавна вакцинація проводилась у США у 40-50 роках під час спалаху поліомієліту. Щоправда, кожного року тут відбувається потужна загальнодержавна кампанія з щеплення проти грипу. Тим не менш, далеко не всі американці слідують порадам медиків.

«Навіть у найкращі роки, ледве 40 відсотків дорослого населення робить щеплення. Недовіра до щеплення на високому рівні не лише у США, але і в інших країнах. А з вакцинацією проти коронавірусу буде ще більше проблем, оскільки це нова вакцина», -прогнозує лікар Лушняк.

Як ніколи раніше, цього року через пандемію коронавірусу робити щеплення проти грипу – критично важливо, наполягає науковець:

...вакцини проти грипу, які є доступними у всьому світі, працюють, ми знаємо, що вони безпечні. І ви повинні зробити щеплення. Крапка!

«Ми маємо пандемію коронавірусу і потенційно епідемію грипу. Проблема в тому, що симптоми грипу та коронавірусу дуже схожі– гарячка, біль у м'язах, кашель, запалення респіраторної системи. Тому без всеохоплюючого і швидко доступного тестування дуже важко визначити, яка це вірусна інфекція. Інше питання, яке досліджується - якщо у вас вже грип, і ви підхоплюєте коронавірус, наслідки можуть бути набагато важчими. Сезон грипу настав. Він буде тривати довгий час. Ми знаємо, що вакцини проти грипу, які є доступними у всьому світі, працюють, ми знаємо, що вони безпечні. І ви повинні зробити щеплення. Крапка!»

Світ чекає на вакцину, щоб повернутися до нормального життя. Втім, лише вакцина не вирішить проблему вже зараз, зауважує Лушняк. Для того, щоб вона мала потужний ефект, пройти вакцинацію має велика кількість людей. А поки здоров'я населення планети залежить від дотримання загально відомих правил – носіть маску, мийте руки, тримайте соціальну дистанцію та уникайте великих скупчень.

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