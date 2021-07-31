Голова ВООЗ: «Пандемія закінчиться, коли так вирішить світ»

З такою заявою виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус під час брифінгу для преси у п‘ятницю. Він закликав країни посилити свої зусилля з вакцинації від COVID-19.

«Мета ВООЗ - підтримати кожну країну у вакцинації щонайменше 10% свого населення до кінця вересня і щонайменше 40% до кінця року та 70% до середини наступного року», - заявив голова ВООЗ.

Він додав, що наразі лише трохи більше половини країн повністю вакцинували 10% свого населення і менше чверті країн вакцинували 40% і лише три країни вакцинували 70%.

Гебреєсус закликав країни надати 7,7 млрд дол для програм реагування на поширення штаму «Дельта», більш заразного штаму, відповідальний за теперішній спалах пандемії. Заходи включатимуть відслідковування поширення, надання вакцини, проведення досліджень, лікувальні заходи.

Голова Центрів США з контролю над захворюваннями Рошель Валенські зазначила, що вакцини захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті, однак припустила, що наступні мутації вірусу можуть виявитись ще небезпечнішими.

«Велике занепокоєння в тому, що може виникнути новий штам, можливо в результаті декількох мутацій, який потенційно зможе обходити вакцини», - додала вона під час спілкування з пресою цього тижня.

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