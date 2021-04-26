Після щеплень цими вакцинами, можна буде подорожувати до Європи без протиепідемічних обмежень, вважає Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що, за її очікуваннями, всі 27 країн ЄС скасують протиепідемічні обмеження на в’їзд для тих, хто пройшов повний курс щеплень вакцинами, схваленими для використання Європейською агенцією з медикаментів.

Про це європейський політик заявила в коментарі американському виданню The New York Times в неділю. Вона вказала, що це поширюється на вакцинованих американців, адже три вакцини, що застосовуються в США, Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson, також схвалені для використання в ЄС.

Така заява може означати, що ті, хто отримав щеплення китайською вакциною Sinovac, або Sinopharm, ймовірно зіткнуться з обмеженнями в короткостроковій перспективі, пише Bloomberg.

Наразі невідомо, коли буде знято обмеження на подорожі для вакцинованих осіб і як саме буде посвідчуватись вакцинація. У Європі авіаперевізники та уряди обговорюють ідею запровадження паспортів вакцинацій. У США посадовці адміністрації Байдена висловились проти видачі таких документів на державному рівні.

Також, йдеться у статті NYT, окремі європейські країни можуть запроваджувати більш жорсткі правила в‘їзду.

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