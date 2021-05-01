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Україна отримає додаткові 10 млн доз вакцини Pfizer

На додачу до 10 мільйонів доз, про які було домовлено раніше, Україна одержить ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Про новий контракт, укладений з американською фармацевтичною компанією, міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів президентові Володимиру Зеленському.

Як зазначив міністр, домовленість була досягнута "після довготривалих і важких переговорів". Таким чином, загалом Україна отримає понад 20 мільйонів доз. За словами Степанова, законтрактованих вакцин вистачить, аби вже в нинішньому році щепити більшість українців.

"Це справді чудовий результат", - прокоментував новину президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян".

За домовленостями, першу поставку за контрактом - 500 тисяч доз - Україна отримає вже у травні-червні, відтак 4,5 млн доз - влітку і решту 15 мільйонів доз - восени цього року.

Наразі в Україні використовують три види вакцин від COVID-19. Це AstraZeneca (корейська AstraZeneca-SKBio та індійська Covishield), китайська СoronaVac і американська Pfizer.

Перша партія вакцини американського виробництва обсягом у 117 тисяч доз була доставлена в Україну 16 квітня.

Вакцинація в країні поволі набирає темпів. За даними МОЗ, на сьогоднішній день щеплено понад 750 тисяч людей, причому майже 50 тисяч з них - за останню добу.

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