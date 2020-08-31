Вакцини проти COVID-19 з Китаю та Росії можуть мати спільні недоліки - Reuters

Провідні розробки вакцин від COVID-19 зроблені російською «Гамалеєю» та китайською компанією CnSino Biologics, використовують один і той самий вірус застуди - аденовірус 5 типу Ad5, що може зменшити ефективність цих вакцин, пише Reuters.

Багато людей вже мають імунітет до Ad5 зауважують експерти, У таких людей імунна система може легко розпізнати цей вірус і ефективність вакцини в протистоянні коронавірусу буде меншою. В Китаї та США біля 40% людей мають антитіла до Ad5, бо хворіли на цей вірус раніше. В Африці цей показник сягає 80%, пише видання.

«Мене непокоїть використання Ad5, бо багато людей мають до нього імунітет, - наводить видання слова Анни Дурбін з американського університету Джонса Гопкінса. - Я не певна стосовно їхньої стратегії ... можливо ефективності у 70% не буде. Можливо ефективність буде 40%, що краще, ніж нічого, поки не буде якоїсь іншої розробки».

Також експерти наголошують на досвіді 2004 року компанії Merk&Co в сфері розробки вакцини проти ВІЛ на основі Ad5. Тоді випробування показали, що ті, хто мали імунітет до Ad5, більше, а не менше страждали від ВІЛ.

«Мене турбувало б використання цих вакцин у будь-яких країнах, або спільнотах, де є ризик ВІЛ, і я включаю сюди і нашу країну», - цитує Reuters співголову американської Мережі з розробки вакцини для запобігання коронавірусу Леррі Корі.

Згідно до даних російських розробників вакцини, щеплення матиме дві стадії і включатиму спершу вакцинування на основі Ad26, а потім на основі Ad5.

Раніше Росію критикували за реєстрацію вакцини до завершення третьої фази випробувань.

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