Намір Байдена відмовитись від патентного захисту вакцин від COVID-19 розкритикували в ЄС

Лідери Європейського Союзу розкритикували заклик президента США Джо Байдена відмовитись від патентного захисту на вакцини проти COVID-19. Така відмова має, за задумом адміністрації США, дозволити біднішим країнам виробляти препарати-аналоги запатентованих вакцин.

Заяви від кількох європейських лідерів пролунали у п'ятницю під час європейського саміту у Португалії.

“Ми не думаємо, що в короткостроковій перспективі це стане чудодійним препаратом”, - сказав голова Європейської Ради Шарль Мішель, закликавши США натомість розширити експорт власної вакцини.

“Ми закликаємо всіх партнерів взяти участь в експорті вакцин”, - додав він.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив незгоду із позицією американського президента. За його словами, ставити цю дискусію у площину “прав інтелектуальної власності” - неправильно. Він зауважив, що “англосаксонські” країни перешкоджають глобальному постачанню.

“Сьогодні англосаксонські країни блокують багато цих вакцин та інгредієнтів, - заявив Макрон у п'ятницю. - Що є справжньою проблемою сьогодні? Насправді це не про інтелектуальну власність. Ви можете надати інтелектуальну власність лабораторіям, які не знають, як це виробляти”.

“Ви повинні відкритись, - продовжив президент Макрон, - У США, у Великобританії 100% з усього того, що виробляється, використовується на внутрішньому ринку”.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту у п'ятницю закликала багаті країни експортувати стільки ж вакцин, як і Євросоюз, щоб швидше вакцинувати уразливі групи населення планети.

“Ми запрошуємо всіх, хто причетних до дискусії на тему відмови від прав (на інтелектуальну власність), приєднатись до нас і до зобов'язання погодитись на експорт великої частини того, що виробляється в їхньому регіоні”,- цитує слова президентки Єврокомісії видання The Associated Press.

Спершу ідею тимчасового зняття патентів на вакцини проти коронавірусу представили у Світовій організації торгівлі Індія та Південна Африка, потім цю ідею підтримали США.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден підтримав рішення відмовитись від міжнародного захисту патентів на вакцини від COVID-19.

Фармакологічні компанії по-різному відреагували на таку пропозицію.

В п‘ятницю керівник Pfizer Альберт Бурла заявив, що усунення патентного захисту призведе до глобальної гонитви за сировиною для виробництва вакцин і поставить під загрозу безпеку та ефективність виробництва вакцин.

Керівник компанії Moderna Стефан Бансел заявив в четвер, що його не турбує пропозиція Байдена. Він вказав, що його компанія багато інвестувала у розбудову системи постачання вакцини та її виробництво і іншим буде нелегко повторити цей шлях. «Це - нова технологія, - заявив Бансел про технологію mRNA, за якою вироблено вакцину Moderna. - Не можна просто найняти людей, які знають, як виробити mRNA. Таких людей немає».

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