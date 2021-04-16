Керівник Pfizer припускає, що для захисту від COVID-19 потрібно буде третє щеплення

Третя доза вакцини Pfizer від COVID-19 можливо, буде потрібною через півроку - рік після перших двох щеплень, вважає керівник компанії Pfizer Альберт Бурла.

В ремарках каналу CNBC, які були записані 1 квітня, а опубліковані в четвер, Бурла припустив, що вакцинуватись від коронавірусу потрібно буде щороку.

«Ймовірний сценарій, за яким знадобиться третя доза, десь між 6 та 12 місяцями, а потім буде щорічна ревакцинація, але все це ще треба підтрведити», - говорить Бурла. Він зауважує, що розклад вакцинацій залежатиме від того, наскільки активно з’являтимуться нові штами вірусу.

Раніше в компанії Johnson&Johnson заявляли про те, що вакцинація від коронавірусу може стати щорічною, подібно до вакцинації від грипу, пише CNBC.

Наразі достеменно невідомо скільки діє захист, який надають вакцини від коронавірусу. Згідно з рекомендаціями Центрів США із контролю над захворюваннями (CDC), вакциновані особи можуть протягом трьох місяців безпечно подорожувати, після проходження курсу вакцинацій, який включає два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, чи однією вакциною Johnson&Johnson.

Вакциновані особи також звільняються від обов’язкового проходження тесту на COVID-19 до і після подорожей зі США, крім випадків, якщо такі вимоги висуває країна призначення.

Незалежно від статусу вакцинації, епідеміологи радять носити маски і дотримуватись соціального дистанціювання.

В квітні CDC підтвердили ефективність вакцин виробництва Pfizer та Moderna на рівні 90% для запобігання коронавірусній хворобі в умовах реального життя.

У дослідженні CDC взяло участь 3 950 осіб, які після вакцинації регулярно робили тест на коронавірус.

Навіть після першої дози вакцини, ризик захворювання зменшився на 80%, йдеться в дослідженні.

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