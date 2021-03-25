AstraZeneca оновила дані випробувань, подані для реєстрації вакцини у США

Вакцина виробництва AstraZenеca показала 76% ефективності у запобіганнні появі симптомів COVID-19. Про це йдеться в оновленій заяві компанії виданій у середу.

Нові дані лише трохи відрізняються, від поданих у понеділок, де йшлося про 79% ефективності проти симптоматичних захворювань на COVID-19. Оцінка ефективності вакцини серед осіб старше 65 років є трохи гіршою в оновлених даних - 80%, проти 85%, в даних оприлюднених раніше.

Оновлену інформацію було подано після того, як Національний інститут США з алергій та вірусних хвороб заявив, що у правління з нагляду за безпекою даних США, незалежної експертної групи, яка розглядає дані досліджень прототипів вакцин, виникли побоювання, що компанія могла використати деякі «застарілі дані» в повідомленні про випробування свого прототипу вакцини.



Раніше, директор Національного інституту США з алергій та вірусних хвороб Ентоні Фаучі пояснив, що у експертів виникли питання до даних, через те, що експерти «мали дані, які, за їхньою інформацією, мала і компанія. Коли вони побачили прес-реліз, вони сказали: «Почекайте - дані в прес-релізі не відповідають останнім даним, які, як нам відомо, ви маєте».

AstraZeneca в своєму повідомленні наголосила на відповідності даних оприлюднених у понеділок та середу.

Дані випробувань вакцини AstraZeneca як видається, показали її ефективність вище 50%, що вимагається для реєстрації Адміністрацією США з харчових продуктів та ліків.

Однак, такі новини навколо даних компанії можуть негативно позачитись на перспективах цієї вакцини у США, пише американська преса. The Washington Post, зокрема, зазначає, що у Сполучених Штатах перед вакциною постали виклики, через «неодноразові промахи, які викликають непорозуміння та недовіру, що може призвести до повільнішого та ретельнішого вивчення даних».

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