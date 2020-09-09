G7 про отруєння Навального: «будь-яке використання хімічної зброї, будь-де, будь-коли, будь-ким, за будь-яких обставин є неприйнятним»

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів а також високий представник Європейського Союзу засуджують підтверджене отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

З такою заявою країни «Великої Сімки» та ЄС виступили після брифінгу Німеччини, на якому були представлені результати досліджень німецьких медиків, що підтвердили, що «Навальний є жертвою нападу за допомогою хімічної нервово-паралітичної речовини групи «Новічок» - речовини, розробленої Росією».

«Будь-яке використання хімічної зброї, будь-де, будь-коли, будь-ким, за будь-яких обставин є неприйнятним і суперечить міжнародним нормам, що забороняють використання такої зброї», - йдеться в заяві.





Міністри закликали Росію негайно повною мірою забезпечити прозорість щодо відповідальних за цей напад, «зважаючи на зобов‘язання Росії щодо притягнення порушників до відповідальності, в рамках Конвенції з заборони хімічної зброї».

Напад на Навального - ще один потужний удар проти демократії та політичного плюралізму в Росії, йдеться в заяві. «Це серйозна загроза тим чоловікам та жінкам, які захищають політичні та громадянські свободи, гарантувати які Росія сама зобов‘язалась».

«Ми продовжимо уважно слідкувати за тим, як Росія відповідає на міжнародні заклики пояснити обурливе отруєння Навального. Ми віддані підтримці демократії, верховенству права та захисту прав людини в Росії і збільшенню підтримки громадянського суспільства в Росії», - йдеться в заяві.

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