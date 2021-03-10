В Пентагоні припускають, що Китай розбудовує військо з наступальною метою

Китай намагається перебрати у США лідерство у військовій царині в Індійсько-Тихоокеанському регіоні і може напасти на Тайвань впродовж наступних шести років.

Про це заявив командувач силами США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Філіп Девідсон під час свого виступу на слуханнях в Комітеті зі збройних послуг Сенату США у вівторок.

У своєму житті, я не можу зрозуміти сенс дислокації деяких їхніх спроможностей, якщо це не з метою створення позиції для агресії

«У своєму житті, я не можу зрозуміти сенс дислокації деяких їхніх спроможностей, якщо це не з метою створення позиції для агресії, - заявив Девідсон. - Видається, вони розробляють системи, спроможності та позиції, які вказують на їхню зацікавленість в агресії».

«Мене непокоїть, що вони прискорюють свої намагання замістити Сполучені Штати та зашкодити нашому лідерству в підтримці міжнародного порядку, базованого на правилах, - заявив адмірал, - Вони давно заявляли, що хочуть це зробити до 2050 року... Мене непокоїть, що вони наблизили в часі цю мету».

Девідсон назвав Тайвань можливою ціллю нападу Китаю в наступні шість років.

«Тайвань, очевидно, є однією з їхніх цілей до цього часу. Гадаю, ця загроза втілиться протягом найближчих десяти років, насправді, протягом наступних шести років», - додав він.

Девідсон також заявив про загрозу для американського острова Гуам з боку Китаю і згадав про відео, випущене китайськими збройними силами, де показано симуляцію нападу на острівну базу, яка нагадує американську базу на Гуамі.

Занепокоєння агресивною поведінкою Китаю не є чимось новим - за колишнього президента США Дональда Трампа, посадовці американських збройних сил та розвідки неодноразово попереджали про загрозу, що походить від інвестицій Китаю до війська, дезінформації, шпигунства та кібероперацій, ​пише «Голос Америки».

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила нову міжнародну стратегію США, де йдеться про Китай як про «найближчого конкурента США».

Девідсон підтримав виділення 27 мільярдів доларів бюджетних коштів задля зміцнення ролі США в регіоні. Програма, розрахована на 5 років, минулого року вже отримала фінансування обсягом 2,2 мільярда доларів.

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