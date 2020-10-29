До списку країн, відкритих для українців, додалася 1 країна

Перелік країн, які пускають до себе українських громадян, поповнився ще однією країною, Узбекистаном. Таким чином, наразі відкритими чи відносно відкритими для українців є 59 країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в четвер.

МЗС продовжує працювати над тим, щоб можливості в’їзду українців до інших країн світу розширювалися



«Міністерство закордонних справ продовжує працювати над тим, щоб можливості в’їзду українців до інших країн світу розширювалися», – сказав Кулеба.

Він також вкотре нагадав, що функціонує інтерактивна карта tripadviser.mfa.gov.ua, де можна дізнатися деталі про те, в які країни можна їхати, в які – проїхати транзитом і за яких умов.

На попередньому брифінгу, що відбувся в середині жовтня, міністр повідомляв про 6 країн, які додалися до списку відкритих або відносно відкритих для українців.

Нагадаємо також, що 9 жовтня Міністерство охорони здоров’я оновило список країн «червоної» зони, скоротивши перелік до 26 держав. Водночас у «червоній» зоні далі залишаються США, Ізраїль, Чорногорія, ОАЕ, Іспанія, Франція і Велика Британія. До «червоної» зони віднесено держави, де ситуація з динамікою епідемії гірша, ніж в Україні. Усі, хто повертається звідти додому в Україну, мають піти на двотижневу ізоляцю або здати тест.

А тим часом статистика нових випадків COVID-19 в Україні невпинно йде вгору. За минулу добу діагностовано 7342 випадки коронавірусної хвороби.

Наразі за кількістю нових випадків за добу Україна перебуває на 17-у місці у світі



Наразі за кількістю нових випадків за добу Україна перебуває на 17-у місці у світі, а за загальною кількістю підтверджених випадків – на 22-у місці у світі.

На першому місці у світі як за найбільшим зростанням інфікованих за добу, так і за загальною кількістю інфікованих залишаються Сполучені Штати.

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