Голова ВООЗ говорить про «скандальну» нерівність в розподілі вакцин

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус заявив на брифінгу для преси в п‘ятницю, що країни з найбільшою часткою вакцинованого населення «продовжують накопичувати вакцини», а «країнам з низькими доходами доводиться чекати».

Щодня проводиться вшестеро більше додаткових, третіх, щеплень від COVID-19, аніж перших щеплень в бідних країнах, додав він.

«Це скандал, який має припинитись негайно», - заявив Гебреєсус про нерівномірність розподілу вакцин.

Ініціатива COVAX може допомогти вирішити проблему, але щоб досягнути рівня вакцинації 40% населення кожної країни до кінця року, ініціатива потребує ще 550 мільйонів доз вакцини.

Гебреєсус також привернув увагу до нового спалаху пандемії в Європі.

«Минулого тижня в Європі зареєстровано майже 2 мільйони випадків заражень COVID-19 - найбільша тижнева кількість з початку пандемії, - заявив посадовець. - Повідомляється про майже 27000 смертей від COVID минулого тижня в Європі - більше половини всіх смертей від COVID-19 в світі».

Говорячи про інші світові питання в сфері охорони здоров‘я, Гебреєсус нагадав, що в неділю ООН відзначає Всесвітній день боротьби з діабетом та 100-річчя винайдення інсуліну - важливого препарату для діабетиків.

«Науковці, які першими відкрили інсулін сто років тому, відмовились отримувати прибутки від нього і продали патенти всього за один долар, - нагадав Гебреєсус. - На жаль, цей жест солідарності знівелював багатомільярдний бізнес, який створив глибоку прірву у доступі до препарату».

Кожен другий, хто має потребу в інсуліні для лікування даібету другої групи, не може його отримати, наголосив посадовець.

«Новий звіт ВООЗ вказує, що високі ціни і недостатній доступ до інсуліну людини, те, що на ринку домінують три компанії а також слабка система охорони здоров‘я - основні бар‘єри для загального доступу, - наголосив він. - ВООЗ працює з країнами та виробниками, щоб розширити доступ до інсуліну для всіх, хто його потребує».

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