Ці вибори - «найбільш захищені в історії». Посадовці США заявляють про відсутність ознак іноземного втручання у вибори президента

Вибори президента 2020 - «найбільш захищені в історії», а свідчень можливих маніпуляцій з голосуванням у США з боку «іноземних діячів» не виявлено. Про це зранку у день виборів президента США заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вольф.

«Ми не маємо свідчень успішного завдання шкоди, або змін голосів на виборах з-за кордону», - заявив Вольф на прес-конференції у вівторок, повідомляє Reuters.​

Вольф закликав виборців критично ставитись до інформації, яку вони отримують. «Виборці мають відповідально сприймати інформацію, використовувати декілька джерел, що заслуговують на довіру, отримуючи новини та оновлення», - заявив посадовець.

Високопосадовець Міністерства внутрішньої безпеки США Крістофер Кребс закликав американців терпляче чекати на результати голосування, через те, що підрахунок голосів може ускладнитись в умовах пандемії і зростання кількості голосування поштою. Він запевнив, що міністерство співпрацює з усіма штатами стосовно протдії загрозам для виборів і заявив, що наразі було виявлено лише невеликі технічні збої на деяких округах в Джорджії, Техасі та Огайо.

«Ми швидко, публічно і всеосяжно відповідаємо на ці загрози, - сказав Кребс. - Це ще не кінець. Сьогодні, в певному сенсі, пройшла половина матчу».

Оптимістичними оцінками щодо захисту результатів голосування в день виборів поділились і посадовці Пентагону США. «Немає свідчень того, що іноземний зловмисник отримав доступ до виборчої інфраструктури, - наводить слова високопосадовця Міністерства оборони США видання NPR. - З огляду на розмір, складність та різноманітність американської системи виборів, жодна країна не здатна змінити результати виборів».

Раніше американські посадовці заявляли про те, що зловмисники з Росії, Китаю та Ірану можуть спробувати завдати шкоди виборам США. Відповідаючи на питання преси в понеділок, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі висловила занепокоєння, тим, що «іноземні сили можуть прийти і зашкодити цілісності наших виборів».

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