США розчаровані обмеженнями, запровадженими Росією для спостерігачів на виборах

Росія використала COVID в якості приводу, щоб обмежити допуск спостерігачів ОБСЄ на виборах в Думу, йдеться в заяві місії США при ОБСЄ.

Американські дипломати висловили розчарування такими діями Росії і заявили, що спостерігачі здатні проводити свою діяльність в умовах пандемії.

4 серпня ОБСЄ в заявили, що не зможуть надіслати спостерігачів на вибори до Думи, через «обмеження, запроваджені владою Російської Федерації».

Росія запросила ОБСЄ/ODIHR та Парламентську Асамблею ОБСЄ спостерігати за виборами 17-19 вересня, але обмежила кількість споживачів до 50 та 10 від кожної з організацій, відповідно. Росія обґрунтувала обмеження санітарними та епідемічними нормами.

«Наполягання Росії обмежити кількість спостерігачів, яку ми можемо надіслати, без будь-яких чітких пандемічних обмежень, на жаль, не залишило нам вибору», - заявиив директор ODIHR Матео Масаччі.

Він відзначив, що організація не отримала чіткої відповіді від Росії щодо обґрунтування саме таких протиепідемічних вимог до іноземців, включаючи спостерігачів. ODHIR планувало надіслати 80 довгострокових спостерігачів і 420 короткострокових спостерігачів на вибори в Росії, повідомили в організації.

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