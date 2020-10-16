Замість дебатів, Трамп та Байден провели зустрічі з виборцями

Замість участі в других передвиборчих дебатах, кандидати в президенти США в четвер одночасно провели зустрічі з виборцями. Події відбулись на відстані більше тисячі кілометрів одна від одної і транслювались на різних телеканалах. Президент США Дональд Трамп відповів на питання виборців в Маямі, штат Флорида, а його суперник на виборах президента США Джо Байден виступив перед виборцями у Філадельфії, штат Пенсильванія.

В четвер мали відбутися другі телевізійні дебати між кандидатами у президенти США, однак подію було скасовано після того, як Трамп відмовився брати участь у дебатах у форматі онлайн, запропонованому організаторами після того, як Трамп перехворів на COVID-19.

Під час свого виступу Байден розкритикував політику Трампа зі стримування кронавірусу, заявивши, що той «запанікував» через пандемію і намагався приховати від виборців небезпеку вірусу, пише Reuters. «Він сказав, що нікому не повідомив, бо американці б запанікувати, - сказав Байден. - Американці не панікують. Він запанікував».

Трамп відзначив відповідність своєї політики стосовно пандемії, і зазначив, що «чув різні думки» про ефектвність носіння масок, попри те, що Центри США з запобігання та контролю захворювань рекомендують носити маски, щоб захиститись від вірусу.

Трамп засудив ідеї зверхньості білої раси, про небезпеку поширення яких заявляли органи безпеки у США, але ухильно відповідав на деякі питання, зокрема стосовно засудження QАnon, зауважили оглядачі.

Байден, в свою чергу ухильно відповів на питання стосовно планів розширити склад Верховного суду, у випадку його обрання президентом. Наразі в Сенаті триває процедура затвердження Емі Баррет, кандидатки, поданої Трампом на посаду Верховного судді. Демократи вбачають політизацію у процедурі затвердження судді, що відбувається на тлі передвиборчої кампанії у США. Байден пов‘язав свою позицію щодо розширення складу суду з проходженням затвердження Баррет.

Останні виборчі дебати кандидатів у президенти США заплановано на 22 жовтня в Нешвілі, штат Теннессі. Вибори відбудуться 3 листопада.

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