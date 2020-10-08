Трамп відмовляється проводити дебати з Байденом у віртуальному режимі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде брати участь в передвиборчих дебатах з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом, якщо такі дебати відбуватимуться у віртуальному режимі.

«Я не братиму участь у віртуальних дебатах, - заявив Трамп в інтерв‘ю FoxBusiness. - Я не гаятиму свій час на віртуальних дебатах. Дебати мають бути не такими. Сидіти і дебатувати перед комп‘ютером сміховинно». Штаб Трампа заявив, що замість участі в дебатах, в той вечір Трамп проведе зустріч з виборцями.

Трамп озвучив свою позицію після того, як Комісія з президентських дебатів США виступила з пропозицією провести дебати у віртуальному режимі, щоб «захистити здоров‘я та безпеку всіх долучених до других президентських дебатів».

Другі передвиборчі дебати між кандидатами в президенти США заплановані на 15 жовтня в Маямі і комісія пропонувала, щоб модератор вів дискусію з Маямі в присутності глядачів, а кандидати у президенти брали б участь у дискусії дистанційно на тлі занепокоєння стосовно поширення COVID-19, після того, як вірус виявили у президента США. В ході других дебатів, планується, що кандидати відповідатимуть на питання глядачів.

В середу відбулись дебати між кандидатами в віце-президенти США від обох партій. Кандидатів розділяло оргскло.

Виборчий штаб Трампа заявив, що Комісія прийняла рішення змінити формат дебатів без консультації з командою Трампа. «Це рішення було прийняте без консультації з нашою кампанією, але воно відповідає їхній історії, коли вони роблять все, щоб захистити Джо Байдена», - заявив речник виборчого штабу Трампа Ті Мурто.

Виборчий штаб Байдена заявляв про готовність їхнього кандидата до дискусії в форматі онлайн. «Віце-президент Байден готовий до прямого спілкування з народом Америки», - йдеться в заяві штабу політика.

Дивіться також: Дебати кандидатів у віце-президенти 2020: очікування та історична перспектива. Відео