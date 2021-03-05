Дослідження: обов‘язкове носіння масок зменшує кількість заражень та смертей від COVID-19

Кількість випадків заражень та смертей від COVID-19 зменшилась в тих країнах та штатах США, де було запроваджено вимогу обов‘язково носити маски. Ефект спостерігався через 20 днів після введення обмеження.

Там же, де влада знімає заборону на відвідування ресторанів, кількість заражень зростала через 41-100 днів після зняття обмеження, а кількість смертей від хвороби зростала через 61-100 днів.

Такі висновки свого дослідження оприлюднили експерти Центрів США з контролю над хворобами (CDC).

Отже, заявляють американські епідеміологи, введення вимоги носити маски а також заборона на відвідання ресторанів може обмежити кількість заражень серед громади.

Нове дослідження «слугує попередженням» про небезпеку завчасного скасування режиму носіння масок, заявила директор CDC Рошель Валенські у п‘ятницю.

Цього тижня деякі штати оголосили про скасування режиму обов‘язкового носіння масок а також обмеження на роботу бізнесу. Губернатори штатів наголосили на тому, що кількість випадків заражень на COVID-19 продовжує знижуватись, а щеплення стають більш доступними.

Рішення цих штатів розкритикував президент США Джо Байден. «Вважаю, що це помилка, - заявив Байден під час спілкування з журналістами, - останнє, що нам треба, так це неандертальське мислення, про те, що все добре, можна знімати маски і забути про це».

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