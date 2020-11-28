“Марія”: найвідоміша у світі виставка про Голодомор вперше в Україні

На цій світлині зображена Марія, реальна дівчинка, яка пережила Голодомор в Україні.

Марія вижила, на відміну від мільйонів жертв, убитих штучним голодом. А через багато-багато років, уже живучи на еміграції в Америці, показала своє дитяче фото художниці Лесі Марущак. Та зробила зі старої світлини артоб’єкт.

Виставка так і називається - «Марія». Вона заснована на реальних фотографіях і видеохроніці тих часів. Мисткиня писала поверх закарбованих на плівці ликів грудками попелу, розтопленим воском, і з тих зображень проступав прихований смисл.

Ось це світлина з голодного Харкова 30-тих років. Цятки на обличчях людей - чи то мішені, чи то кісточки рахівниці, що виокремлюють кожну людську долю з холодної статистики цифр померлих.

Ось молитовник старослов’янською: молитва за молитвою, неначе мільйони благань про спасіння.

А ось цикл, який авторка назвала «Трансфігурація» - зображення тьмяніє і зникає, як зникли згублені Голодомором життя.

Як каже кураторка виставки Яна Гринько, «Головна мета цієї виставки «Марія» - дати виклик традиційному уявленню про меморіали. Ми уявляємо меморіали чимось документальним, статичним, монументальним. Леся створює свій пересувний простір. Її меморіал полягає в тому, що під час контакту відвідувачів з її роботами створюється ефект пам’яті і ефект меморіалу».

Експозиція мандрувала світом і ось вперше прибула в Україну. Як кажуть організатори, це найвідоміша виставка про Голодомор. Мала успіх і в США, і у Європі. Причому не тільки серед етнічних українців.

Один з організаторів виставки - Світовий конгрес українців. Як зазначає директор представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук,

«Одні говорять про Голодомор мовою цифр, інші - мовою документів, ще інші пишуть книжки чи знімають фільми. А ця виставка фактично без слів. Ця виставка мовою мистецтва передає ці відчуття. Немає різниці, якою мовою ти говориш, це діє на рівні підсвідомості. І це робить цю виставку унікальною для цілого світу. Коли не треба перекладачів».

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