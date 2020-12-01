ЄС відзначив прогрес реформ в Україні, але наголосив на питаннях щодо судової системи, незалежності НБУ та справи «Приватбанку»

Європейський Союз, в своєму щорічному звіті із проведення Україною реформ в рамках угоди про Асоціацію України з ЄС, відзначив поступ у таких сферах, як подолання корупції, земельна та банківська реформи, децентралізація та енергетика, але наголосив на викликах, що гальмують ці реформи, або становлять для них загрозу.

«Незважаючи на дестабілізуючі дії з боку Росії, конфлікт на сході та пандемію коронавірусу, Україна продовжила досягати прогресу на шляху реформ, - заявив високий представник ЄС Джозеп Боррель. - Важливо, щоб політичні лідери продовжували ці зусилля з незворотності реформ, особливо в сфері верховенства права. Народ України цього очікує».

Водночас, відзначили європейські посадовці, нещодавнє рішення Конституційного суду України поставило під сумнів досягнення країни у боротьбі з корупцією. Вони також наголосили на тому, що справа з шахрайства в «Приватбанку» на суму 4,6 мільярди євро залишається без вирішення.

Європейські посадовці заявили про необхідність забезпечити незалежність центробанку, незважаючи на відставну голови НБУ в липні, а також закликали до подальших реформ в енергетиці, корпоративному управлінні, судовій сфері, та інших.

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