Сказали "наступним рейсом" повертатись з Києва до США – ЗМІ цитують вступне слово Йованович у Конгресі

Колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка свідчить за закритими дверима перед трьома комітетами Палати представників Конгресу США в рамках розслідування щодо імпічменту, розповіла конгресменам, що президент Трамп кілька місяців намагався усунути її з посади. Про це стало відомо з її вступного слова, текст якого, зокрема, має редакція The New York Times.

Менш ніж через два місяці після того, як Державний департамент продовжив термін її перебування в Києві до 2020-го року, їй неочікувано сказали, що вона має повернутися в США «наступним рейсом».

Заступник Державного секретаря Джон Салліван пояснив їй, що вона нічого поганого не зробила, просто президент Трамп «втратив довіру до мене і більше не хотів, щоб я служила послом». Він сказав, що починаючи з літа 2018-го року Державний департамент перебував під тиском Білого дому, щоб її усунути.

Вона сказала, що їй було важко повірити у те, що її усунули з посади посла США на основі «безпідставних та хибних звинувачень людей із очевидно сумнівними мотивами».

Вона назвала фікцією звинувачення на її адресу в тому, що вона була нелояльною до президента Трампа, які поширювали союзники Руді Джуліані. Каже, що не знає, чому Джуліані її атакував і припускає, що це тому, що його партнери вірили, що її зусилля із викоренення корупції в Україні перешкоджали їхнім фінансовим інтересам.

У тексті вступної промови йдеться, повідомляє газета, що Йованович попереджала, що вплив та інтереси приватних осіб узурпували дипломатію у впровадженні зовнішньої політики США, що підриває національні інтереси країни. Вона вказала, що така політика лише заохочує поганих гравців та слугує інтересам противників США, які бачать, наскільки легко маніпулювати нашою системою, таким як Росія.

У вступній промові не міститься інформації про тиск на Україну з метою розпочати розслідування. Йованович сказала, що не брала участь у дискусіях щодо військової допомоги Україні цього літа.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович з’явилася перед конгресменами, незважаючи на відмову Білого дому співпрацювати у розслідуванні, що може коштувати їй роботи у Державному департаменті, пише The New York Times.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена. Скаржник також припускає, що звільнивши посла Йованович, президент зловживав владою.

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